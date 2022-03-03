Директор РОЦИТ Сагдатулин сообщил о скачке аудитории "ВКонтакте"

Эксперты зафиксировали рост активности пользователей соцсети "ВКонтакте", заявил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. В беседе с Лайфом он уточнил, что одной из причин такой тенденции может быть снижение аудитории "Фейсбука".

"На фоне событий, которые сегодня происходят с американскими онлайн-платформами, "ВКонтакте" становится, по сути, единственной альтернативой им", — добавил он.

Сагдатулин также отметил, что в России достаточно много других популярных соцсетей, которые без проблем смогут заменить "Фейсбук". Согласно исследованию РОЦИТ, "ВКонтакте" среди своих конкурентов является наиболее популярной платформой — ею ежедневно пользуется более 50% россиян.