Директор РОЦИТ Сагдатулин сообщил о скачке аудитории "ВКонтакте"
По данным исследований, популярная соцсеть является наиболее востребованной среди пользователей — ею ежедневно пользуется более 50% россиян.
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Эксперты зафиксировали рост активности пользователей соцсети "ВКонтакте", заявил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин. В беседе с Лайфом он уточнил, что одной из причин такой тенденции может быть снижение аудитории "Фейсбука".
"На фоне событий, которые сегодня происходят с американскими онлайн-платформами, "ВКонтакте" становится, по сути, единственной альтернативой им", — добавил он.
Сагдатулин также отметил, что в России достаточно много других популярных соцсетей, которые без проблем смогут заменить "Фейсбук". Согласно исследованию РОЦИТ, "ВКонтакте" среди своих конкурентов является наиболее популярной платформой — ею ежедневно пользуется более 50% россиян.
Лайф сообщал, что 2 марта соцсеть "ВКонтакте" зафиксировала резкий скачок активности аудитории и просмотра контента. Так, за последнюю неделю на 5% выросли просмотры ленты новостей. Кроме того, на 15% увеличилось среднесуточное количество просмотров видео.