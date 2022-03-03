Япония решила заморозить активы "российских олигархов"
Страна уже ввела рестрикции в отношении высших должностных лиц России, а также экспортные санкции против 49 компаний и организаций из РФ.
Власти Японии сообщили о решении заморозить активы "российских олигархов". Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
"Сегодня было принято решение заморозить активы российских "дзайбацу" (конгломератов) — олигархов", — сказал он.
Ранее Япония ввела рестрикции в отношении высших должностных лиц России, а также экспортные экспортные ограничения против 49 компаний и организаций, включая "Ростех", "Сухой", МиГ и другие. Кроме того, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки предупредил, что Токио заморозит активы четырёх российских банков. О каком именно имуществе идёт речь, он не уточнил. Эти финансовые организации ранее попали в список тех, что будут отключены от SWIFT.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц. Лайф следит за развитием событий.
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