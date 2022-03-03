Япония решила заморозить активы "российских олигархов"

Ранее Япония ввела рестрикции в отношении высших должностных лиц России, а также экспортные экспортные ограничения против 49 компаний и организаций, включая "Ростех", "Сухой", МиГ и другие. Кроме того, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки предупредил, что Токио заморозит активы четырёх российских банков. О каком именно имуществе идёт речь, он не уточнил. Эти финансовые организации ранее попали в список тех, что будут отключены от SWIFT.