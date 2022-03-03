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3 марта, 11:03

СМИ: Легионерам РПЛ разрешат без последствий расторгать контракты с клубами

Не исключено, что такое же право будет предоставлено и российским игрокам, которые захотят сменить команду.

Иностранным футболистам клубов РПЛ могут в ближайшее время разрешить расторгать контракты с командами, без каких-либо последствий. Об этом пишет издание Jutarnij List.

В публикации отмечается, что ФИФА может принять такое решение в ближайшие десять дней. После этого футболист сможет присоединиться к любой команде мира, с которой сможет договориться. Не исключено, что право на это же могут получить и российские футболисты, которые захотят покинуть свою команду.

FIFPro не будет призывать иностранные клубы расторгать контракты с россиянами

FIFPro не будет призывать иностранные клубы расторгать контракты с россиянами

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) не будет призывать заграничные клубы расторгать контракты с российскими игроками на фоне ситуации на Украине.

Иностранные футболисты ЦСКА. Обложка © ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев
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