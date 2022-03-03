СМИ: Легионерам РПЛ разрешат без последствий расторгать контракты с клубами

Иностранным футболистам клубов РПЛ могут в ближайшее время разрешить расторгать контракты с командами, без каких-либо последствий. Об этом пишет издание Jutarnij List.

В публикации отмечается, что ФИФА может принять такое решение в ближайшие десять дней. После этого футболист сможет присоединиться к любой команде мира, с которой сможет договориться. Не исключено, что право на это же могут получить и российские футболисты, которые захотят покинуть свою команду.