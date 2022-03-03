СМИ: Легионерам РПЛ разрешат без последствий расторгать контракты с клубами
Не исключено, что такое же право будет предоставлено и российским игрокам, которые захотят сменить команду.
Иностранным футболистам клубов РПЛ могут в ближайшее время разрешить расторгать контракты с командами, без каких-либо последствий. Об этом пишет издание Jutarnij List.
В публикации отмечается, что ФИФА может принять такое решение в ближайшие десять дней. После этого футболист сможет присоединиться к любой команде мира, с которой сможет договориться. Не исключено, что право на это же могут получить и российские футболисты, которые захотят покинуть свою команду.
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) не будет призывать заграничные клубы расторгать контракты с российскими игроками на фоне ситуации на Украине.
Иностранные футболисты ЦСКА. Обложка © ПФК ЦСКА