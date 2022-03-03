Лавров подтвердил отсутствие российских войск в Харькове
Глава МИД РФ также отметил, что иностранцам не дают уехать с Украины. Он заверил, что российская сторона готова принять всех заграничных студентов, которые хотят покинуть территорию Незалежной.
В данный момент в украинском Харькове нет российских войск. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию", — сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Глава МИД РФ также добавил, что российская сторона готова принять всех иностранных студентов, которые захотят покинуть территорию Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что власти в Харькове удерживают в заложниках индийских студентов. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, они желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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