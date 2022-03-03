Reuters: Производитель алкоголя Diageo приостановил поставки в Россию и на Украину

Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo, штаб-квартира которого находится в Лондоне, принял решение приостановить поставки своей продукции в Россию и на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников на Украине и в регионе в целом", — добавил он.

Отметим, что Diageo производит алкогольные напитки класса "премиум", среди них такие бренды, как Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие.