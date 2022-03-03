Reuters: Производитель алкоголя Diageo приостановил поставки в Россию и на Украину
В компании подчеркнули, что им важна безопасность сотрудников в Незалежной и в регионе в целом. Остановить поставки в РФ решил и производитель игрушек LEGO.
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Крупнейший в мире производитель алкоголя Diageo, штаб-квартира которого находится в Лондоне, принял решение приостановить поставки своей продукции в Россию и на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
"Нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников на Украине и в регионе в целом", — добавил он.
Отметим, что Diageo производит алкогольные напитки класса "премиум", среди них такие бренды, как Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse и другие.
Ранее портал Finans сообщил, что датский производитель игрушек LEGO решил остановить поставки в Россию своей продукции. На такой шаг компания пошла в связи с обострением ситуации на Украине. Отмечается, что таким образом производитель закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта.