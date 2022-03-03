"Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при России

Гонки в нашей стране проводились в Сочи с 2014-го, а в следующем году должны были пройти в Ленинградской области.

"Формула-1" объявила о расторжении контракта на проведение этапа Гран-при России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу "королевских гонок".

"Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку", — говорится в сообщении.