"Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при России
Гонки в нашей стране проводились в Сочи с 2014-го, а в следующем году должны были пройти в Ленинградской области.
"Формула-1" объявила о расторжении контракта на проведение этапа Гран-при России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу "королевских гонок".
"Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку", — говорится в сообщении.
Отметим, что Гран-при России с 2014-го проводился в Сочи. Начиная со следующего года заезды должны были проходить в Ленинградской области. Контракт между "Форумлой-1" и промоутером российского этапа действовал до 2025 года.
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