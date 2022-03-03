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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 14:23

"Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при России

Гонки в нашей стране проводились в Сочи с 2014-го, а в следующем году должны были пройти в Ленинградской области.

"Формула-1" объявила о расторжении контракта на проведение этапа Гран-при России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу "королевских гонок".

"Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку", говорится в сообщении.

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Отметим, что Гран-при России с 2014-го проводился в Сочи. Начиная со следующего года заезды должны были проходить в Ленинградской области. Контракт между "Форумлой-1" и промоутером российского этапа действовал до 2025 года.

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Обложка © Getty Images / Eric Alonso

Шамиль Гаджиев
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