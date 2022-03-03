Минобороны: В Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики.

Приазовский государственный университет в Мариуполе был заминирован националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован", — сообщил Мизинцев, уточнив, что на подступах к нему заложены управляемые взрывные устройства.

По словам генерал-полковника, в Мариуполе были задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, их насильственно перевезли в 34-ю местную школу, которая также заминирована. Он отметил, что террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики (ДНР) готовностью взорвать здание учебного заведения с заложниками.

Ранее Сергей Лавров предупредил о готовящихся ВСУ провокациях, в том числе в Мариуполе. Глава МИД РФ отметил, что на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы. А неонацисты в Незалежной при поддержке Зеленского обучаются методам ведения войны в городе, диверсиям и провокациям.