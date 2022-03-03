Минобороны: РФ в любой момент готова организовать гумкоридоры для жителей Украины
За время проведения "Операции Z" из Киева, Мариуполя и Харькова были эвакуированы почти 588 граждан Франции, США, Италии и других стран, никто из них не пострадал, отметили в ведомстве.
Вооружённые силы России создали все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.
За время проведения "Операции Z" из Киева, Мариуполя и Харькова были эвакуированы почти 588 граждан Франции, Бельгии, США, Италии, Польши и других стран. Среди них также — представители миссии ОБСЕ, никто из них не пострадал, добавил Мизинцев.
В Минобороны отмечают, что на пунктах пропуска в Белгородской области стоит 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум. Также за помощью в эвакуации своих граждан к России обратилась Великобритания. По их данным, десять граждан из Киева и Мариуполя не могут покинуть блокированные населённые пункты.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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