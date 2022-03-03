Минобороны: РФ в любой момент готова организовать гумкоридоры для жителей Украины

За время проведения "Операции Z" из Киева, Мариуполя и Харькова были эвакуированы почти 588 граждан Франции, Бельгии, США, Италии, Польши и других стран. Среди них также — представители миссии ОБСЕ, никто из них не пострадал, добавил Мизинцев.

В Минобороны отмечают, что на пунктах пропуска в Белгородской области стоит 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум. Также за помощью в эвакуации своих граждан к России обратилась Великобритания. По их данным, десять граждан из Киева и Мариуполя не могут покинуть блокированные населённые пункты.