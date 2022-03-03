Минобороны: РФ в любой момент готова организовать гумкоридоры для жителей Украины

За время проведения "Операции Z" из Киева, Мариуполя и Харькова были эвакуированы почти 588 граждан Франции, США, Италии и других стран, никто из них не пострадал, отметили в ведомстве.

Вооружённые силы России создали все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

За время проведения "Операции Z" из Киева, Мариуполя и Харькова были эвакуированы почти 588 граждан Франции, Бельгии, США, Италии, Польши и других стран. Среди них также — представители миссии ОБСЕ, никто из них не пострадал, добавил Мизинцев.