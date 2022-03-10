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Самоубийственный флешмоб: Автоконцерны могут потерять более 13 млрд евро после ухода из России

Для международных автоконцернов год как-то не задался. Под давлением политиков почти все именитые производители объявили об уходе с российского рынка. Сколько они потеряют?

9 марта, 21:40
<p>Shutterstock</p>

Shutterstock

Многие автоконцерны пришли в Россию за длинным рублём, выстроив долгосрочную стратегию и модели развития на новом для себя рынке. Кто-то, например Renault и Volkswagen, сделал ставку на растущий средний класс в российских городах. Другие, например Mercedes, поставили на удовлетворение потребностей растущей элиты. Хотя некоторые иностранные финансовые компании и свернули свою работу в России после крымских событий, автопроизводители и не думали уходить с рынка, всё более и более наращивая своё присутствие. Но, судя по всему, давление своих родных правительств оказалось сильнее жадности: почти все иностранные автоконцерны были вынуждены присоединиться к "санкционному флешмобу" "Мы уходим из России". Помимо народных Renault и Skoda, топнули ногой даже дорогие и редкие любимцы блогеров — Rolls Royce, Lamborghini и Ferrari. Ну да бог им судья.

Больнее всего, похоже, уход с рынка ударит по Renault. В 2020 году она стала самой доходной иностранной компанией в России. Её выручка на российском рынке составила 435,5 млрд рублей, обогнав таких гигантов, как "Ашан" и Philip Morris. А в прошлом году она заработала здесь более 5 млрд евро. Кроме того, российский рынок стал для неё важнее, чем родная Франция. Российское подразделение давало ей всего более 12% всей совокупной прибыли (в основном благодаря инвестициям в АвтоВАЗе, где она имеет контрольный пакет акций).

Всего в 2021 году в России, по данным "Автостата", было продано 1,667 млн всех марок автомобилей, из которых 357,7 тысячи — марки Lada. Впрочем, и о своей родной марке Renault не забывает. В прошлом году было продано более 130 тысяч машин на сумму почти 3 млрд евро. Конечно, уйдя с российского рынка, компания продолжит стричь купоны со своих инвестиций в АвтоВАЗе, но продажи автомобилей "Рено" прекратятся. Так что минимум эти 3 млрд компании придётся потерять, хотя, скорее всего, сумма была бы значительно больше, учитывая рост цен в автосалонах и курс доллара. Впрочем, во Франции всё громче звучат голоса, что нужно выйти и из капитала флагмана российского автостроения. Остаётся надеяться, что в Renault прислушаются к словам своего президента о том, что не имеет смысла сворачивать свои инвестиции в России.

Аналогичная ситуация со всеми автопроизводителями: их продажи в России фактически замораживаются, а материнские компании терпят убытки. По подсчётам Лайфа, крупнейшие марки, представленные в России, потеряют за год минимум 13 млрд долларов.

Формально юридически никто с российского рынка не ушёл, — отмечает автоюрист Николай Самсонов. — Да, были громкие заявления, но на самом деле все юридические лица по-прежнему в государственном реестре, пока можно говорить только о заморозке продаж и приостановке производства, вызванной валютными колебаниями и перебоями с поставкой компонентов. Скорее, компании просто выжидают, чем закончится спецоперация, а далее все потихоньку начнут возвращаться. Они понимают: если не вернутся — их место просто займут китайцы.

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Как отмечают эксперты, на современном автозаводе можно выпускать автомобиль любой марки, требуется только месяц-другой на модернизацию оборудования под конкретные модели. И места производителей, реально ушедших с российского рынка, просто займут китайские марки.

Собственно, они уже сейчас начали агрессивно завоёвывать российский рынок. Ведь автодилеры европейских и американских марок после начала спецоперации на Украине просто повысили цены в два раза и по-прежнему навязывают "обязательные допы", страховки и кредиты. Китайские же автопроизводители более тщательно следят за своими официальными дилерами и не допускают такого необоснованного повышения цен.

Сейчас очень сложно купить хорошую иномарку без бешеных накруток, — отмечает автоюрист Армен Башидзе. — И постепенно возрождается бизнес по перегону подержанных японских автомобилей из Владивостока. Кроме того, многие находят посреднические компании, которые могут купить иномарку на рынке США, а далее погрузить её на паром до Новороссийска. Получается значительно дешевле, чем покупка в России.

Возможно, почуяв, что просто теряют российский рынок, некоторые автопроизводители объявили, что возвращаются. Официальные лица бренда Toyota, например, объявили, что их неверно поняли: они приостановили производство в Петербурге только "в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе, поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок".

Что ж, ждём аналогичных сообщений от других производителей.

https://static.life.ru/publications/2022/3/9/306219408261.81476.jpg

Вернутся ли зарубежные автоконцерны?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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