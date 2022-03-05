Эксперт Шапарин назвал три причины резкого подорожания автомобилей
Аналитики отмечают стремление россиян использовать покупку машины как возможность защититься от инфляции. Но они называют такой вариант "крайне ненадёжным".
Стоимость автомобилей на первичном и вторичном рынке резко подскочила. Как свидетельствуют данные сайтов по продаже машин, с 28 февраля заметно также массовое снятие объявлений о продаже, их количество сократилось почти вдвое. Эксперты считают, что европейские и американские производители на какой-то период покинут российский рынок и тогда стоит ожидать увеличения доли корейских и китайских марок. Отечественный автопром тем временем тоже повышает цены. Специалисты выделяют три фактора.
"Первый — это валюта. Все поставщики и запчастей, и автомобилей сейчас не понимают, по какому валютному курсу работать. Второй фактор — логистика. Крупные логистические операторы уже отказываются поставлять запчасти в или из России. Кроме того, многие цепочки прерваны из-за событий в Причерноморском регионе", — объясняет в интервью газете "Известия" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Третьим фактором Шапарин называет политику и добавляет, что российский рынок для большинства автопроизводителей составляет 1–2% в общем объёме продаж. При этом на Западе нарастает нежелание сотрудничать с РФ из-за риска потерять основную аудиторию. Плюс к тому сказывается санкционное давление. Цены будут ещё увеличиваться примерно на 20%, прогнозируют другие аналитики. Скорее всего, будет использоваться механизм каскадного повышения.
"Из тех, кто начал резко повышать цены в конце февраля – начале марта, точно известно о "Ладе". АвтоВАЗ с 1 марта увеличил ценники на свои модели в среднем на 15%", — говорят собеседники издания, уточняя, что самая простая модель автомобиля "Лада-Веста" теперь стоит дороже миллиона рублей.
Вслед за "Ладой" подорожали и уазы. На этом фоне аналитики отмечают стремление потребителей использовать покупку автомобиля как возможность защитить свои денежные средства от инфляции. Но они называют такой вариант крайне ненадёжным в связи с динамичным изменением ситуации на авторынке.
"У дилеров ещё есть небольшой запас автомобилей, которого хватит примерно на два месяца, но в скором времени дефицит станет сильно ощутим. Сейчас самая сложная ситуация с такими брендами, как Skoda, Renault и Citroen. Лучше всего сейчас ситуация с доступностью у китайских брендов", — рассказывает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Тем временем россияне не спешат расставаться с имеющимся транспортом, особенно в хорошем техническом состоянии и с небольшим сроком эксплуатации. На сегодняшний день практически невозможно купить трёхлетний автомобиль с пробегом даже по средней цене.
Ранее Лайф сообщал, что Toyota с 4 марта приостановила производство популярных моделей авто в России. Как уточнил производитель, это связано с перебоями в поставках комплектующих. А компания Renault приостановила производство в России до 5 марта. Затем Ford объявил о приостановке деятельности в России.
Лайф напоминает, что Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал Указ "О применении специальных экономических мер" в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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