Эксперт Шапарин назвал три причины резкого подорожания автомобилей

Стоимость автомобилей на первичном и вторичном рынке резко подскочила. Как свидетельствуют данные сайтов по продаже машин, с 28 февраля заметно также массовое снятие объявлений о продаже, их количество сократилось почти вдвое. Эксперты считают, что европейские и американские производители на какой-то период покинут российский рынок и тогда стоит ожидать увеличения доли корейских и китайских марок. Отечественный автопром тем временем тоже повышает цены. Специалисты выделяют три фактора.

"Первый — это валюта. Все поставщики и запчастей, и автомобилей сейчас не понимают, по какому валютному курсу работать. Второй фактор — логистика. Крупные логистические операторы уже отказываются поставлять запчасти в или из России. Кроме того, многие цепочки прерваны из-за событий в Причерноморском регионе", — объясняет в интервью газете "Известия" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Третьим фактором Шапарин называет политику и добавляет, что российский рынок для большинства автопроизводителей составляет 1–2% в общем объёме продаж. При этом на Западе нарастает нежелание сотрудничать с РФ из-за риска потерять основную аудиторию. Плюс к тому сказывается санкционное давление. Цены будут ещё увеличиваться примерно на 20%, прогнозируют другие аналитики. Скорее всего, будет использоваться механизм каскадного повышения.

"Из тех, кто начал резко повышать цены в конце февраля – начале марта, точно известно о "Ладе". АвтоВАЗ с 1 марта увеличил ценники на свои модели в среднем на 15%", — говорят собеседники издания, уточняя, что самая простая модель автомобиля "Лада-Веста" теперь стоит дороже миллиона рублей.

Вслед за "Ладой" подорожали и уазы. На этом фоне аналитики отмечают стремление потребителей использовать покупку автомобиля как возможность защитить свои денежные средства от инфляции. Но они называют такой вариант крайне ненадёжным в связи с динамичным изменением ситуации на авторынке.

"У дилеров ещё есть небольшой запас автомобилей, которого хватит примерно на два месяца, но в скором времени дефицит станет сильно ощутим. Сейчас самая сложная ситуация с такими брендами, как Skoda, Renault и Citroen. Лучше всего сейчас ситуация с доступностью у китайских брендов", — рассказывает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.