На Украине суд заочно арестовал Никиту Михалкова

Российского режиссёра Никиту Михалкова заочно арестовал украинский суд по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. К нему со своей страницы в Сети обратилась украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", — написала Венедиктова на своей странице в "Фейсбуке".

Своё сообщение Венедиктова сопроводила фотографией решения суда, согласно которому Михалкову инкриминируется статья 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

До этого Никита Михалков заявлял о том, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в сложившейся ситуации было единственным выходом.