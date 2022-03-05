На Украине суд заочно арестовал Никиту Михалкова
Российского режиссёра объявили в международный розыск и инкриминируют ему статью по "посягательству на территориальную целостность" страны.
Российского режиссёра Никиту Михалкова заочно арестовал украинский суд по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. К нему со своей страницы в Сети обратилась украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", — написала Венедиктова на своей странице в "Фейсбуке".
Своё сообщение Венедиктова сопроводила фотографией решения суда, согласно которому Михалкову инкриминируется статья 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
До этого Никита Михалков заявлял о том, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в сложившейся ситуации было единственным выходом.
Ранее Лайф писал, что актёр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z", сказав: "Мы не могли поступить иначе". Артист рассказал, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали работать в Одессе и откручивали гайки на колёсах.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.