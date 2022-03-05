Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков
Теперь эти финансовые организации, их дочерние и холдинговые компании находятся в списке Rating Watch с отметкой "негативный".
Долгосрочные рейтинги 32 российских банков, а также их внутренних и зарубежных дочерних компаний понижены международным рейтинговым агентством Fitch. Об этом сообщается на его сайте.
"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний и поместило рейтинги в список Rating Watch "негативный", — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT.
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