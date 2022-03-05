Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков

Долгосрочные рейтинги 32 российских банков, а также их внутренних и зарубежных дочерних компаний понижены международным рейтинговым агентством Fitch. Об этом сообщается на его сайте.

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний и поместило рейтинги в список Rating Watch "негативный", — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф ранее, Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.