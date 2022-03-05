"Работаем": Зеленский опроверг слухи о бегстве из Киева и в доказательство показал видео
На заднем плане также можно наблюдать главу его офиса — Андрея Ермака. По словам украинского лидера, никто никуда уезжать не собирается.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что находится у себя в офисе. Видео © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не покидал столицу и продолжает работать в своём киевском офисе. Об этом он заявил в своём блоге в "Инстаграмме", где опубликовал видео из кабинета.
"Каждые два дня появляется информация, что я сбежал с Украины, из Киева. Я нахожусь здесь на месте, и [глава офиса президента] Андрей Борисович [Ермак] тут. Никто никуда не сбежал", — говорит Зеленский на опубликованной записи. На заднем фоне действительно можно наблюдать Ермака.
Зеленский дважды повторяет: "Работаем". Он добавил, что любит побегать, но сейчас на кардиотренировки у него нет времени, поэтому работает.
Ранее нарколог Василий Шуров допустил, что Зеленский мог быть пьян во время общения с иностранными СМИ 3 марта. Эксперт рекомендовал обратить внимание на глазную и лицевую мимику украинского лидера, на то, что он не может сконцентрироваться на сути задаваемого вопроса, употребляет "сленг обиженного мальчика".
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Instagram / zelenskiy_official