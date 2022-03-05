"Работаем": Зеленский опроверг слухи о бегстве из Киева и в доказательство показал видео

На заднем плане также можно наблюдать главу его офиса — Андрея Ермака. По словам украинского лидера, никто никуда уезжать не собирается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что находится у себя в офисе. Видео © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не покидал столицу и продолжает работать в своём киевском офисе. Об этом он заявил в своём блоге в "Инстаграмме", где опубликовал видео из кабинета.

"Каждые два дня появляется информация, что я сбежал с Украины, из Киева. Я нахожусь здесь на месте, и [глава офиса президента] Андрей Борисович [Ермак] тут. Никто никуда не сбежал", — говорит Зеленский на опубликованной записи. На заднем фоне действительно можно наблюдать Ермака.

Зеленский дважды повторяет: "Работаем". Он добавил, что любит побегать, но сейчас на кардиотренировки у него нет времени, поэтому работает.