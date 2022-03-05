Минпромторг: Торговые сети предложили ограничить продажу ряда товаров в одни руки
Они выступили с такой инициативой, чтобы бороться с перекупщиками. Отмечается, что есть те, кто закупает огромные партии для перепродажи.
Торговые сети выступили с предложением ввести ограничение на продажу ряда социально значимых товаров в одни руки. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Как отмечается, таким образом предлагается бороться со спекулянтами, которые перепродают товары по завышенной цене. Как подчёркивают в ведомстве, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда продукция единовременно приобреталась в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме для последующей перепродажи (вплоть до нескольких тонн).
"Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", — отмечается в сообщении.
Как поясняется, конкретные товары и параметры ограничений будут определять профильные ассоциации: АКОРТ и Союз независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз поддержали такое предложение.
Как сообщал Лайф, ранее "Ашан" ввёл лимит на продажу муки и сахара из-за высокого спроса. Представитель сети подчеркнул, что в целом российский ретейлер достаточно обеспечен запасами социально значимых товаров, закупки и доставка идут регулярно, а дефицита в ближайшее время не ожидается.
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