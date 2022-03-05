Минпромторг: Торговые сети предложили ограничить продажу ряда товаров в одни руки

Торговые сети выступили с предложением ввести ограничение на продажу ряда социально значимых товаров в одни руки. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Как отмечается, таким образом предлагается бороться со спекулянтами, которые перепродают товары по завышенной цене. Как подчёркивают в ведомстве, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда продукция единовременно приобреталась в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме для последующей перепродажи (вплоть до нескольких тонн).

"Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки", — отмечается в сообщении.

Как поясняется, конкретные товары и параметры ограничений будут определять профильные ассоциации: АКОРТ и Союз независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз поддержали такое предложение.