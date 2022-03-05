Вице-спикер: Рада выступает за введение на Украину миротворческих сил ООН
Вместе с этим депутаты украинского парламента хотели бы немедленного введения бесполётной зоны над территорией страны. Однако, кто её должен обеспечить, не уточняется.
Верховная рада Украины выступает за введение в страну миротворческих сил ООН. Об этом сообщил первый вице-спикер национального парламента Александр Корниенко.
"Считаем необходимым введение на Украину миротворческих сил на основании резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — приводит слова парламентария пресс-служба Верховной рады.
Корниенко добавил, что депутаты требуют немедленного введения бесполётной зоны над территорией Украины. Однако он не уточнил, как страна должна её обеспечить.
Лайф напоминает, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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