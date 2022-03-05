Вице-спикер: Рада выступает за введение на Украину миротворческих сил ООН

Вместе с этим депутаты украинского парламента хотели бы немедленного введения бесполётной зоны над территорией страны. Однако, кто её должен обеспечить, не уточняется.

Верховная рада Украины выступает за введение в страну миротворческих сил ООН. Об этом сообщил первый вице-спикер национального парламента Александр Корниенко.

"Считаем необходимым введение на Украину миротворческих сил на основании резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — приводит слова парламентария пресс-служба Верховной рады.