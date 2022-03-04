СВР: Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов на Украину

Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов-боевиков на Украину. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб", используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока", — сообщает пресс-служба СВР.

Так, в конце 2021 года США освободили из тюрем незаконного вооружённого формирования "Демократические силы Сирии" несколько десятков террористов ИГИЛ*. В СВР отметили, что указанные лица были направлены на подконтрольную США базу "Эт-Танф", где прошли спецподготовку по методам ведения диверсионно-террористической борьбы с прицелом на регион Донбасса.

"Их обучали использованию противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, ударных беспилотных летательных аппаратов и других видов современного вооружения. Затем "игиловцев" вывезли на военную базу США на севере Ирака, откуда перебросили на украинскую территорию", — отметили в СВР.

В спецслужбе также заявили, что большая часть этих боевиков-террористов уничтожена в ходе российской спецоперации. Однако ЦРУ и Командование специальных операций ВС США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые "игиловские эшелоны". Их переправку для участия в диверсионно-террористической деятельности на Украине планируется осуществить через территорию Польши.

Вместе с американцами, согласно заявлению, функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил о том, что Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ. Парламентарий считает, что заявления Зеленского о ядерном оружии неслучайны, они выражали реальное намерение украинского руководства получить такие средства в свои руки.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.