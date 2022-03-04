Захарова: Россия никого не запугивает, но свою безопасность обеспечить обязана
Дипломат напомнила, что Москва на протяжении многих лет терпеливо призывала к переговорам и подтверждению договорённостей и гарантий безопасности, которые рушились по вине Запада.
Россия не пытается запугать ни коллективный Запад, ни Украину, но предупредить нависшую угрозу и обеспечить свою безопасность обязана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны предупреждаем: мы никого не запугиваем, но свою безопасность обязаны обеспечивать", — написала она в своём телеграм-канале.
Дипломат отметила, что "угрозы безопасности и стабильности в мире — это не метод Российской Федерации", которая на протяжении многих лет терпеливо призывала к переговорам и новому подтверждению "разваливающихся по вине Запада договорённостей и гарантий безопасности".
Ранее Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По словам представителя МИД РФ, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ