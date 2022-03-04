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Опубликовано 4 марта 2022, 16:46

Захарова: Россия никого не запугивает, но свою безопасность обеспечить обязана

Дипломат напомнила, что Москва на протяжении многих лет терпеливо призывала к переговорам и подтверждению договорённостей и гарантий безопасности, которые рушились по вине Запада.

Россия не пытается запугать ни коллективный Запад, ни Украину, но предупредить нависшую угрозу и обеспечить свою безопасность обязана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны предупреждаем: мы никого не запугиваем, но свою безопасность обязаны обеспечивать", — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что "угрозы безопасности и стабильности в мире — это не метод Российской Федерации", которая на протяжении многих лет терпеливо призывала к переговорам и новому подтверждению "разваливающихся по вине Запада договорённостей и гарантий безопасности".

Захарова раскритиковала польского журналиста, который исковеркал цитату Лаврова
Захарова раскритиковала польского журналиста, который исковеркал цитату Лаврова

Ранее Мария Захарова рассказала, что стало отправной точкой для проведения "Операции Z" на Украине. По словам представителя МИД РФ, в течение восьми лет власти Незалежной сознательно проводили антинациональную политику, поэтому всё то, что сейчас происходит в стране, — это исключительно их вина.

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Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ирина Мусина
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