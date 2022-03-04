Захарова: Россия никого не запугивает, но свою безопасность обеспечить обязана

Дипломат напомнила, что Москва на протяжении многих лет терпеливо призывала к переговорам и подтверждению договорённостей и гарантий безопасности, которые рушились по вине Запада.

Россия не пытается запугать ни коллективный Запад, ни Украину, но предупредить нависшую угрозу и обеспечить свою безопасность обязана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны предупреждаем: мы никого не запугиваем, но свою безопасность обязаны обеспечивать", — написала она в своём телеграм-канале.

Дипломат отметила, что "угрозы безопасности и стабильности в мире — это не метод Российской Федерации", которая на протяжении многих лет терпеливо призывала к переговорам и новому подтверждению "разваливающихся по вине Запада договорённостей и гарантий безопасности".