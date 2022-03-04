Екатеринбуржец улетел в Узбекистан ради премьеры нового "Бэтмена"

Житель Екатеринбурга улетел в Узбекистан ради просмотра нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, прокат которого отменили в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает портал E1.

"В голову пришла эта абсолютно ироничная идея поехать в Узбекистан ради фильма. Да, это вышло недёшево, но никакие деньги не сравнятся с чувством победы над обстоятельствами и реализацией спонтанной идеи", — рассказал киноман изданию.

27-летний Дмитрий поделился, что обожает смотреть фильмы именно в кинотеатрах, потому что в этом есть "особый шарм и романтика". Однако ситуация с санкциями нарушила его планы. Добираться до кинокомплекса, где был разрешён показ "Бэтмена", ему пришлось с пересадками. Сейчас он до сих пор находится в Узбекистане.

На поездку ушло около 30 тысяч рублей. Дмитрий уверен, что эти расходы стоили полученных впечатлений. Сам фильм, по его словам, ему тоже понравился. Однако он добавил, что главное в этой истории — эмоции и впечатления от путешествия.

"Просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее", — заключил екатеринбуржец.