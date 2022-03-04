Екатеринбуржец улетел в Узбекистан ради премьеры нового "Бэтмена"
Киноман рассказал, что обожает смотреть фильмы именно в кинотеатрах, так как в этом есть "особый шарм и романтика". Ситуация с санкциями нарушила его планы, но он не отчаялся и нашёл выход.
Кадр из фильма "Бэтмен". Режиссёр Мэтт Ривз © "Кинопоиск"
Житель Екатеринбурга улетел в Узбекистан ради просмотра нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, прокат которого отменили в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает портал E1.
"В голову пришла эта абсолютно ироничная идея поехать в Узбекистан ради фильма. Да, это вышло недёшево, но никакие деньги не сравнятся с чувством победы над обстоятельствами и реализацией спонтанной идеи", — рассказал киноман изданию.
27-летний Дмитрий поделился, что обожает смотреть фильмы именно в кинотеатрах, потому что в этом есть "особый шарм и романтика". Однако ситуация с санкциями нарушила его планы. Добираться до кинокомплекса, где был разрешён показ "Бэтмена", ему пришлось с пересадками. Сейчас он до сих пор находится в Узбекистане.
На поездку ушло около 30 тысяч рублей. Дмитрий уверен, что эти расходы стоили полученных впечатлений. Сам фильм, по его словам, ему тоже понравился. Однако он добавил, что главное в этой истории — эмоции и впечатления от путешествия.
"Просто съездить в Узбекистан отдохнуть на пару дней и спонтанно съездить в Узбекистан ради просмотра фильма — совсем разные вещи, понимаете? В этом весь кайф, такие истории и рассказывать интереснее", — заключил екатеринбуржец.
Ранее Лайф рассказывал, что компания Warner Bros. отменила премьеру фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до старта кинопроката. Вслед за ней показы своих фильмов отменила киностудия Paramount Pictures.
Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.