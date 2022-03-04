Путин призвал Шольца повлиять на Киев в решении проблемы эвакуации иностранцев
Как отметил глава государства, в заложники уже взяты более шести тысяч иностранных граждан. По его словам, их попытки покинуть страну националисты пресекают с помощью оружия.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем попросил его оказать влияние на киевские власти в вопросе эвакуации иностранцев, которых, по сути, взяли в заложники украинские националисты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.
"По сути, взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия. Среди последних вопиющих фактов — обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые", — сказал российский лидер.
При этом Запад упорно продолжает игнорировать происходящее, отметил глава государства. В связи с этим он призвал Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в ходе телефонного разговора также напомнил Шольцу, какие требования должна выполнить Украина. Российский лидер выразил надежду, что в ходе предстоящего третьего раунда переговоров представители Киева займут "разумную и конструктивную позицию".
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ