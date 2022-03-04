Путин призвал Шольца повлиять на Киев в решении проблемы эвакуации иностранцев

Как отметил глава государства, в заложники уже взяты более шести тысяч иностранных граждан. По его словам, их попытки покинуть страну националисты пресекают с помощью оружия.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем попросил его оказать влияние на киевские власти в вопросе эвакуации иностранцев, которых, по сути, взяли в заложники украинские националисты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Кремля.

"По сути, взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия. Среди последних вопиющих фактов — обстрел неонацистами общежития студентов-иностранцев в городе Сумы, в результате чего есть раненые", — сказал российский лидер.

При этом Запад упорно продолжает игнорировать происходящее, отметил глава государства. В связи с этим он призвал Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.