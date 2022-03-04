Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи на Украину

Лидер РФ и канцлер ФРГ провели телефонный разговор, в ходе которого также выяснилось о планах Москвы провести третий раунд переговоров с Киевом в конце этой недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно остановить "Операцию Z" на Украине и обеспечить доступ гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боёв", — сказал Хебештрайт.