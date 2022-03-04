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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 14:58
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Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи на Украину

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Лидер РФ и канцлер ФРГ провели телефонный разговор, в ходе которого также выяснилось о планах Москвы провести третий раунд переговоров с Киевом в конце этой недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно остановить "Операцию Z" на Украине и обеспечить доступ гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боёв", — сказал Хебештрайт.

Также представитель кабмина ФРГ рассказал, что Путин проинформировал Шольца о планах России провести третий раунд переговоров с Украиной в конце этой недели. Помимо этого, Хебештрайт объявил, что президент РФ и канцлер Германии договорились провести новые переговоры в скором времени.

Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не стоит поднимать сейчас
Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не стоит поднимать сейчас

Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Григорий Воронцов
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