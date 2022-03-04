Кабмин ФРГ: Шольц призвал Путина обеспечить доступ гуманитарной помощи на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно остановить "Операцию Z" на Украине и обеспечить доступ гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боёв", — сказал Хебештрайт.

Также представитель кабмина ФРГ рассказал, что Путин проинформировал Шольца о планах России провести третий раунд переговоров с Украиной в конце этой недели. Помимо этого, Хебештрайт объявил, что президент РФ и канцлер Германии договорились провести новые переговоры в скором времени.