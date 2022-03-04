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Опубликовано 4 марта 2022, 14:46

Аэропорт Волгограда работает без ограничений

Таким образом, снят запрет на полёты, который ранее был введён Росавиацией до 2 марта.

С 2 марта аэропорт Волгограда работает без ограничений, говорится в сообщении воздушной гавани, которое разослано авиакомпаниям.

"Информирую вас о штатном функционировании аэродрома Волгоград. Ограничения по организации воздушного движения района аэродрома сняты с 2 марта", — приводит текст заявления ТАСС.

Свыше 140 рейсов задержали или отменили в Москве утром 4 марта
Свыше 140 рейсов задержали или отменили в Москве утром 4 марта

Ранее Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине, изначально ограничение действовало до 2 марта.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение.

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Обложка © Pixabay

Никита Осипов
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