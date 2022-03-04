Таким образом, снят запрет на полёты, который ранее был введён Росавиацией до 2 марта.

С 2 марта аэропорт Волгограда работает без ограничений, говорится в сообщении воздушной гавани, которое разослано авиакомпаниям.

"Информирую вас о штатном функционировании аэродрома Волгоград. Ограничения по организации воздушного движения района аэродрома сняты с 2 марта", — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине, изначально ограничение действовало до 2 марта.