Свыше 140 рейсов задержали или отменили в Москве утром 4 марта

Утром 4 марта 142 рейса были задержаны или отменены в трёх аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 9:11 мск их количество немного снизилось — до 137. Так, в Домодедово задержано восемь рейсов, отменили восемь, в Шереметьево задержали 15 вылетов и отменили 49, а во Внуково задержано шесть рейсов, 51 — отменён.