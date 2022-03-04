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4 марта, 06:14

Свыше 140 рейсов задержали или отменили в Москве утром 4 марта

Расписание полётов из столицы России изменилось в трёх основных аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сейчас число рейсов несколько снизилось.

Утром 4 марта 142 рейса были задержаны или отменены в трёх аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 9:11 мск их количество немного снизилось — до 137. Так, в Домодедово задержано восемь рейсов, отменили восемь, в Шереметьево задержали 15 вылетов и отменили 49, а во Внуково задержано шесть рейсов, 51 — отменён.

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Обложка © Pixabay

Светлана Оперук

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