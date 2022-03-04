Свыше 140 рейсов задержали или отменили в Москве утром 4 марта
Расписание полётов из столицы России изменилось в трёх основных аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сейчас число рейсов несколько снизилось.
Утром 4 марта 142 рейса были задержаны или отменены в трёх аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".
По состоянию на 9:11 мск их количество немного снизилось — до 137. Так, в Домодедово задержано восемь рейсов, отменили восемь, в Шереметьево задержали 15 вылетов и отменили 49, а во Внуково задержано шесть рейсов, 51 — отменён.
Ранее Лайф рассказывал, что чартерный самолёт с россиянами задержали в Канаде. Местный Минтранс и пограничники пытаются выяснить, был ли нарушен ранее введённый запрет о закрытии воздушного пространства для воздушных судов из РФ.
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