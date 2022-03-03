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3 марта, 20:38

Чартерный самолёт с россиянами задержали в Канаде

Местный Минтранс и пограничники пытаются выяснить, был ли нарушен ранее введённый запрет о закрытии воздушного пространства для воздушных судов из РФ.

Чартерный самолёт с россиянами на борту был задержан в аэропорту на севере Канады. Об этом сообщил министр транспорта страны Омар Альхабра.

"Чартерный самолёт, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", — написал министр в своём микроблоге в "Твиттере".

Вместе с тем телеканал CBC со ссылкой на данные самого Минтранса сообщает, что на борту самолёта всего два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.

Ведомство совместно с пограничной службой изучает вопрос, было ли нарушение объявленного в воскресенье запрета на полёты российских самолётов над Канадой. До окончания проверки воздушному судну запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа.

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Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России, в том числе закрытия для неё воздушного пространства ряда стран, стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pexels

Артем Порвин

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