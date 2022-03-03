Чартерный самолёт с россиянами задержали в Канаде

Чартерный самолёт с россиянами на борту был задержан в аэропорту на севере Канады. Об этом сообщил министр транспорта страны Омар Альхабра.

"Чартерный самолёт, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа", — написал министр в своём микроблоге в "Твиттере".

Вместе с тем телеканал CBC со ссылкой на данные самого Минтранса сообщает, что на борту самолёта всего два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.

Ведомство совместно с пограничной службой изучает вопрос, было ли нарушение объявленного в воскресенье запрета на полёты российских самолётов над Канадой. До окончания проверки воздушному судну запрещено покидать аэропорт Йеллоунайфа.