В Конгресс США внесён законопроект о запрете на импорт энергоносителей из РФ
В документе также предлагается объявить чрезвычайное положение в Соединённых Штатах в связи с якобы существующей "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике".
В Конгресс США внесён законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из РФ в связи с "Операцией Z" России на Украине.
"Действия России требуют фундаментального переосмысления национальной безопасности США, а также нашей национальной и международной энергетической политики, которая на текущий момент поддерживает Россию, позволяя ей поставлять свои энергоресурсы", — говорится в документе.
Законопроект также предполагает объявление чрезвычайного положения в США в связи с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике" из-за событий на Украине.
Как сообщал ранее Лайф, в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Япония и другие. На этом фоне на мировом рынке растут опасения, что образуется дефицит нефти, её стоимость продолжает быстро расти, как и природного газа. Лайф следит за развитием событий.
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