В Конгресс США внесён законопроект о запрете на импорт энергоносителей из РФ

В документе также предлагается объявить чрезвычайное положение в Соединённых Штатах в связи с якобы существующей "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике".

В Конгресс США внесён законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из РФ в связи с "Операцией Z" России на Украине.

"Действия России требуют фундаментального переосмысления национальной безопасности США, а также нашей национальной и международной энергетической политики, которая на текущий момент поддерживает Россию, позволяя ей поставлять свои энергоресурсы", — говорится в документе.

Законопроект также предполагает объявление чрезвычайного положения в США в связи с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике" из-за событий на Украине.