Захарова высказалась о состоянии Зеленского
В ходе последней пресс-конференции он заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР, при этом попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состояние президента Украины Зеленского, который ранее провёл встречу с прессой. На заявления лидера Незалежной дипломат отреагировала шуткой.
"Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Как рассказывал Лайф, в ходе этой пресс-конференции Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР. При этом попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты.
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