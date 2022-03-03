Захарова высказалась о состоянии Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состояние президента Украины Зеленского, который ранее провёл встречу с прессой. На заявления лидера Незалежной дипломат отреагировала шуткой.

"Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд", — написала Захарова в своём телеграм-канале.