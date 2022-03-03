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3 марта, 20:30
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Захарова высказалась о состоянии Зеленского

В ходе последней пресс-конференции он заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР, при этом попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состояние президента Украины Зеленского, который ранее провёл встречу с прессой. На заявления лидера Незалежной дипломат отреагировала шуткой.

"Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Зеленский: Вступление в Евросоюз не является сейчас для Украины приоритетной задачей

Зеленский: Вступление в Евросоюз не является сейчас для Украины приоритетной задачей

Как рассказывал Лайф, в ходе этой пресс-конференции Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР. При этом попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты.

Обложка © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Андрей Григорьев

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