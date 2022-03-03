Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты
Президент Незалежной также заявил, что надеется на скорейшую поставку военных летательных аппаратов из Польши, отметив, что у двух государств совсем не бюрократические отношения.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз уточнить сроки закрытия неба над его государством или хотя бы предоставить стране военные самолёты.
"Я сейчас прошу закрыть небо, а если у вас нет сил, мощи закрыть небо, то дайте мне самолёты. Или это не справедливо? Вы мне скажите", — сообщил глава Незалежной в интервью иностранным СМИ.
Президент Украины также заявил, что надеется на скорейшую поставку военных самолётов из Польши. По его словам, у двух государств дружеские и "не бюрократические" отношения, но Киеву "нужны самолёты, и решение этого вопроса сегодня находится внутри Польши и США".
"Я не буду их винить, потому что они многое делают, и я благодарен. Я не знаю, кто мог бы [сделать] больше. Без военных самолётов мы отдаём много [жизней] людей. Это самое трудное, и я хотел бы, чтобы мы решили этот вопрос", — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский признался, что не понимает требований Москвы к Киеву. Он заверил, что никто не собирается нападать на Россию, аргументировав это тем, что Украина даже не состоит в НАТО.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO