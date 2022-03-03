Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты

Президент Незалежной также заявил, что надеется на скорейшую поставку военных летательных аппаратов из Польши, отметив, что у двух государств совсем не бюрократические отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз уточнить сроки закрытия неба над его государством или хотя бы предоставить стране военные самолёты.

"Я сейчас прошу закрыть небо, а если у вас нет сил, мощи закрыть небо, то дайте мне самолёты. Или это не справедливо? Вы мне скажите", — сообщил глава Незалежной в интервью иностранным СМИ.

Президент Украины также заявил, что надеется на скорейшую поставку военных самолётов из Польши. По его словам, у двух государств дружеские и "не бюрократические" отношения, но Киеву "нужны самолёты, и решение этого вопроса сегодня находится внутри Польши и США".

"Я не буду их винить, потому что они многое делают, и я благодарен. Я не знаю, кто мог бы [сделать] больше. Без военных самолётов мы отдаём много [жизней] людей. Это самое трудное, и я хотел бы, чтобы мы решили этот вопрос", — сказал он.