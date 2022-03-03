Зеленский признался, что не понимает требований Москвы к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ заявил, что не понимает, что требует Москва от Киева.

"Мы не нападаем на Россию, не собираемся на неё нападать. <…> Мы в НАТО? — Нет. У нас есть ядерное оружие? — Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?" — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос, готов ли Киев дать какие-либо гарантии безопасности.

А ранее Лайф сообщал, что Зеленский потребовал от Германии стать гарантом безопасности Украины. Также лидер Незалежной неоднократно утверждал, что Киев согласен обсудить с российской стороной вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.