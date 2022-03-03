Пожали руки: В Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины
Украинская и российская делегации перед началом переговоров. Обложка © Telegram-канал / БелТА
Напомним, первая встреча делегаций состоялась в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлилась пять часов. Тогда стороны сообщили, что наметили ряд тем для обсуждения.
Второй раунд переговоров делегаций России и Украины, который проходит в Брестской области Белоруссии, стартовал. Об этом сообщает БелТА.
Судя по опубликованным кадрам, участники переговорного процесса пожали друг другу руки перед тем, как сесть за стол.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.