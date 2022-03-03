Пожали руки: В Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины

Напомним, первая встреча делегаций состоялась в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлилась пять часов. Тогда стороны сообщили, что наметили ряд тем для обсуждения.