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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 15:01
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Пожали руки: В Белоруссии начался второй раунд переговоров России и Украины

Украинская и российская делегации перед началом переговоров. Обложка © Telegram-канал / БелТА

Украинская и российская делегации перед началом переговоров. Обложка © Telegram-канал / БелТА

Напомним, первая встреча делегаций состоялась в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлилась пять часов. Тогда стороны сообщили, что наметили ряд тем для обсуждения.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины, который проходит в Брестской области Белоруссии, стартовал. Об этом сообщает БелТА.

Судя по опубликованным кадрам, участники переговорного процесса пожали друг другу руки перед тем, как сесть за стол.

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Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.

Напомним, что первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Артур Лапсаков
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