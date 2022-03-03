Канада вводит 35-процентную пошлину на экспорт из РФ и Белоруссии

Страна стала первой, кто лишил Москву и Минск "статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнёра по канадскому законодательству".

Власти Канады лишили Россию и Белоруссию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и вводят 35-процентные тарифы на экспорт из этих стран. Об этом журналистам заявила заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.

"Россия и Белоруссия будут облагаться пошлиной в размере 35% на их экспорт в Канаду", — сказала она.

Фриланд уточнила, что Канада станет первой страной, которая лишила Россию и Белоруссию "статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнёра по канадскому законодательству".