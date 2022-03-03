Канада вводит 35-процентную пошлину на экспорт из РФ и Белоруссии
Страна стала первой, кто лишил Москву и Минск "статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнёра по канадскому законодательству".
Власти Канады лишили Россию и Белоруссию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и вводят 35-процентные тарифы на экспорт из этих стран. Об этом журналистам заявила заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.
"Россия и Белоруссия будут облагаться пошлиной в размере 35% на их экспорт в Канаду", — сказала она.
Фриланд уточнила, что Канада станет первой страной, которая лишила Россию и Белоруссию "статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнёра по канадскому законодательству".
Отметим, что это далеко не первые санкции, которые Канада ввела против России в последние дни. Так, ограничениями она реагировала на признание Москвой ДНР и ЛНР.
Лайф напоминает: Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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