ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 14:54

Канада вводит 35-процентную пошлину на экспорт из РФ и Белоруссии

Страна стала первой, кто лишил Москву и Минск "статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнёра по канадскому законодательству".

Власти Канады лишили Россию и Белоруссию статуса наибольшего благоприятствования в торговле и вводят 35-процентные тарифы на экспорт из этих стран. Об этом журналистам заявила заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.

"Россия и Белоруссия будут облагаться пошлиной в размере 35% на их экспорт в Канаду", — сказала она.

Фриланд уточнила, что Канада станет первой страной, которая лишила Россию и Белоруссию "статуса наибольшего благоприятствования в качестве торгового партнёра по канадскому законодательству".

Канада ввела новый пакет санкций против России
Канада ввела новый пакет санкций против России

Отметим, что это далеко не первые санкции, которые Канада ввела против России в последние дни. Так, ограничениями она реагировала на признание Москвой ДНР и ЛНР.

Лайф напоминает: Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Канада
  • Санкции против России
  • Россия
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar