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Опубликовано 3 марта 2022, 14:38

Pegas Touristik приостановил продажу туров за рубеж до 28 марта

Такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны Евросоюза.

Один из крупнейших в России туроператоров — Pegas Touristik — до 28 марта остановил отправку туристов по всем зарубежным направлениям, кроме Турции. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что по несостоявшимся вылетам возможно перебронировать их на пакетные туры альтернативных направлений, сохранить наземное обслуживание в рамках подтверждённого или оплаченного тура, а также сохранить деньги на депозите.

До той же даты осуществляется только возврат туристов из Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Венесуэлы и с Мальдив. Такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны ЕС.

Россияне смогут регистрироваться на вывозные рейсы через "Госуслуги"
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Ранее Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции против России. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, посещение данных государств может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в РФ.

Напомним, многие западные страны, в том числе США, государства Евросоюза, Канада, Япония и другие ввели в отношении РФ санкции и прочие ограничения. Поводом для них стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Pixabay

Никита Осипов
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