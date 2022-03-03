Pegas Touristik приостановил продажу туров за рубеж до 28 марта

Такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны Евросоюза.

Один из крупнейших в России туроператоров — Pegas Touristik — до 28 марта остановил отправку туристов по всем зарубежным направлениям, кроме Турции. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что по несостоявшимся вылетам возможно перебронировать их на пакетные туры альтернативных направлений, сохранить наземное обслуживание в рамках подтверждённого или оплаченного тура, а также сохранить деньги на депозите.

До той же даты осуществляется только возврат туристов из Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Венесуэлы и с Мальдив. Такое решение принято в связи с закрытием воздушного пространства стран и введением санкций со стороны ЕС.

Ранее Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции против России. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, посещение данных государств может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в РФ.