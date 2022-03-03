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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 14:37

Российских пловцов отстранили от европейских соревнований

В начале недели МОК рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям.

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Также в LEN объявили, что не будут проводить соревнования на территории России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

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Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

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Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Роман Фейгин
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