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3 марта, 14:37

Российских пловцов отстранили от европейских соревнований

В начале недели МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Также в LEN объявили, что не будут проводить соревнования на территории России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

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Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Роман Фейгин
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