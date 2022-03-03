Российских пловцов отстранили от европейских соревнований

В начале недели МОК рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям.

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.