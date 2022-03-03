Минобороны РФ: Иностранных наёмников при задержании ждёт уголовная ответственность
Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что все иностранные граждане, которые будут воевать за ВСУ, не являются комбатантами, поэтому они не имеют права на статус военнопленного.
Иностранных наёмников при задержании на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, — привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — сказал Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Он отметил, что все иностранные граждане, которые будут принимать участие в военном конфликте за ВСУ, не являются комбатантами, поэтому они не имеют права на статус военнопленного.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скором прибытии 16 тысяч наёмников, готовых воевать за ВСУ. До этого лидер Незалежной объявил о создании интернационального легиона, который, как планируется, будет состоять из иностранных добровольцев. Также для них на территории страны введён безвизовый режим.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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