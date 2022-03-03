Минобороны РФ: Иностранных наёмников при задержании ждёт уголовная ответственность

Иностранных наёмников при задержании на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, — привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — сказал Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Он отметил, что все иностранные граждане, которые будут принимать участие в военном конфликте за ВСУ, не являются комбатантами, поэтому они не имеют права на статус военнопленного.