Минобороны РФ: Иностранных наёмников при задержании ждёт уголовная ответственность

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что все иностранные граждане, которые будут воевать за ВСУ, не являются комбатантами, поэтому они не имеют права на статус военнопленного.

Иностранных наёмников при задержании на Украине ожидает привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Самое хорошее, что ожидает иностранных наёмников при задержании, — привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — сказал Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Он отметил, что все иностранные граждане, которые будут принимать участие в военном конфликте за ВСУ, не являются комбатантами, поэтому они не имеют права на статус военнопленного.