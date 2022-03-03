Рада одобрила указ президента Украины о всеобщей мобилизации
Парламент Незалежной вместе с ним принял 14 указов и одно постановление. Среди них есть документы, в частности, о внесении изменений в некоторые законодательные акты страны.
В ходе пленарного заседания Верховная рада приняла закон президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба парламента в "Фейсбуке".
"Верховная рада Украины также приняла закон об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации", — говорится в сообщении.
Помимо него Верховная рада приняла ещё 13 законов и одно постановление. Среди них есть документы, в частности, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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