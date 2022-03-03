Рада одобрила указ президента Украины о всеобщей мобилизации

В ходе пленарного заседания Верховная рада приняла закон президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба парламента в "Фейсбуке".

"Верховная рада Украины также приняла закон об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации", — говорится в сообщении.