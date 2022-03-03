Экспорт газа с Украины полностью приостановлен

Речь идёт даже о содержимом подземных хранилищ, сообщили в "Укртрансгазе".

Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Об этом сообщает в четверг официальный сайт "Укртарнсгаза". Своё решение украинская сторона объяснила рисками, связанными с российской спецоперацией по освобождению Донбасса.

"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", — говорится в сообщении ведомства.