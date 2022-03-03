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3 марта 2022, 14:18
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Экспорт газа с Украины полностью приостановлен

Речь идёт даже о содержимом подземных хранилищ, сообщили в "Укртрансгазе".

Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Об этом сообщает в четверг официальный сайт "Укртарнсгаза". Своё решение украинская сторона объяснила рисками, связанными с российской спецоперацией по освобождению Донбасса.

"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", — говорится в сообщении ведомства.

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти $2280
Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти $2280

К слову, ещё сегодня утром сообщалось, что "Газпром" продолжает штатную подачу газа в Европу транзитом через Украину. По состоянию на 3 марта заявки европейских потребителей составляют 109,5 млн куб. м. Этот объём даже немного выше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Незалежную.

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Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Берковиц
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