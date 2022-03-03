"Врубили на всю громкость": Российские спортсмены спели национальный гимн в Паралимпийской деревне после отстранения

Российские спортсмены исполнили гимн страны в Паралимпийской деревне после своего отстранения от участия в Играх в Пекине. Видео опубликовано в инстаграме старшего тренера сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Ирины Громовой.

"Как объявили решение, врубили гимн на всю громкость, поём и обнимаемся. После того как узнали, поставили гимн, который не слышали многие годы, пели вместе и оторвали все заплатки на флагах", — говорится в посте с видео.