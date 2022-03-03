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3 марта, 14:18

Премьер-министр Грузии Гарибашвили подписал заявку на вступление страны в ЕС

Политик заявил, что государство является европейским и его граждане всегда ориентировались на Европу. Перед подписанием документа он назвал этот день "историческим".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал в прямом эфире заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обращение политика транслировалось на его странице в "Фейсбуке".

"Подача заявки на членство в Евросоюзе является ещё одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии — этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью", — сказал Гарибашвили перед подписанием документа.

По его словам, Грузия является европейским государством, а её граждане всегда ориентировались на Европу. Гарибашвили также назвал европейское будущее страны "безальтернативным планом действий", а сегодняшний день — историческим.

Напомним, на сегодняшний день Грузия является ассоциированным членом ЕС, соглашение о чём заключила в 2016 году. Также Брюссель и Тбилиси подписали соглашение об углублённой зоне свободной торговли, а с марта 2017 года стороны договорились о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.

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Фото © ТАСС / EPA / YVES HERMAN

Ирина Мусина

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