Премьер-министр Грузии Гарибашвили подписал заявку на вступление страны в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал в прямом эфире заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обращение политика транслировалось на его странице в "Фейсбуке".

"Подача заявки на членство в Евросоюзе является ещё одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии — этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью", — сказал Гарибашвили перед подписанием документа.

По его словам, Грузия является европейским государством, а её граждане всегда ориентировались на Европу. Гарибашвили также назвал европейское будущее страны "безальтернативным планом действий", а сегодняшний день — историческим.