Премьер-министр Грузии Гарибашвили подписал заявку на вступление страны в ЕС
Политик заявил, что государство является европейским и его граждане всегда ориентировались на Европу. Перед подписанием документа он назвал этот день "историческим".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал в прямом эфире заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обращение политика транслировалось на его странице в "Фейсбуке".
"Подача заявки на членство в Евросоюзе является ещё одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии — этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью", — сказал Гарибашвили перед подписанием документа.
По его словам, Грузия является европейским государством, а её граждане всегда ориентировались на Европу. Гарибашвили также назвал европейское будущее страны "безальтернативным планом действий", а сегодняшний день — историческим.
Напомним, на сегодняшний день Грузия является ассоциированным членом ЕС, соглашение о чём заключила в 2016 году. Также Брюссель и Тбилиси подписали соглашение об углублённой зоне свободной торговли, а с марта 2017 года стороны договорились о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Фото © ТАСС / EPA / YVES HERMAN