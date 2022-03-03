Политолог Туманян: К санкциям в новых реалиях Россия была готова

Сегодняшние санкции против России являются скорее политическим, а не экономическим механизмом воздействия. Тем более с 2014 года, когда случилась первая ощутимая волна, страна к ним была готова. Такое мнение высказал политолог Гарник Туманян в беседе с Лайфом.

"К санкциям в новых реалиях мы были готовы, все понимали, что в скором времени будет закономерный ответ наших "западных партнёров" на экономическое и политическое усиление России. О санкциях говорили непосредственно перед признанием ДНР и ЛНР 21 февраля, они планировались задолго до начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Доказательством этому служит молниеносная реакция Белого дома. Уже на следующий день после признания республик Джо Байден анонсировал новый пакет санкций. Не думаю, что США в таком срочном порядке смогли бы спроектировать санкции, согласовать их с партнёрами и разработать механизмы реализации", — сказал он.

Туманян напомнил, что с 2014 года российские власти коренным образом трансформировали экономику, а основной акцент правительства был сделан на импортозамещение. Тогда отечественные компании очень быстро начали предоставлять альтернативу европейским товарам на рынке.

"Мы заметили даже положительную тенденцию. Благодаря замещению товаров и услуг в России начали открываться новые производства, стали появляться новые рабочие места и целые профессии. Все эти годы государство усиливало поддержку отечественных производителей и готовилось к дальнейшим многочисленным волнам санкций", — заметил эксперт.

Политолог также выразил недоумение от антироссийской кампании, начавшейся на Западе. Отчисление студентов и учеников школ, увольнение Валерия Гергиева с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра, отказ Баварской государственной оперы от сотрудничества с Анной Нетребко, отзыв ведущих спортивных турниров с территории РФ, запрет российским спортсменам выступать с государственной символикой — всё это не является санкциями, заметил Туманян.

"Всё это лишь "прекрасный мир" политики двойных стандартов от наших "западных партнёров", — заключил он.