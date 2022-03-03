Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники не будут иметь права на статус военнопленного.
Западные страны нарастили отправку на Украину контрактников частных военных компаний — в частности, известно о прибытии около 200 хорватских наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — отметил Конашенков.
По его словам, наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники, а также прикрывающую их авиацию.
"Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы "местных жителей". Все атаки иностранных наёмников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия", — добавил он.
По данным ведомства, только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наёмников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на Юго-Востоке Украины.
Представитель МО РФ отметил также, что все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники не будут иметь права на статус военнопленного.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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