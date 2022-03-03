Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники не будут иметь права на статус военнопленного.

Западные страны нарастили отправку на Украину контрактников частных военных компаний — в частности, известно о прибытии около 200 хорватских наёмников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — отметил Конашенков.

По его словам, наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники, а также прикрывающую их авиацию.

"Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы "местных жителей". Все атаки иностранных наёмников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия", — добавил он.

По данным ведомства, только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наёмников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на Юго-Востоке Украины.