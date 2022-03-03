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3 марта, 13:54

Путин поздравил Хачатряна с избранием на пост президента Армении

Российский лидер отметил, что деятельность нового главы республики будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений и продвижению взаимовыгодных процессов.

<p>Ваагн Хачатрян. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ваагн Хачатрян. Фото © Wikipedia

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатряну в связи с его избранием на пост президента Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов — на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", — отметил в поздравлении глава российского государства.

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Сегодня, 3 марта, парламент Армении избрал президентом страны Ваагна Хачатряна. Известно, что ранее он был министром высокотехнологичной промышленности республики, а также когда-то мэром Еревана. Напомним, 23 января текущего года бывший президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Одной из причин этого решения 68-летний политик назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.

Наталья Исакова

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