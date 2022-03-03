Путин поздравил Хачатряна с избранием на пост президента Армении
Российский лидер отметил, что деятельность нового главы республики будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений и продвижению взаимовыгодных процессов.
Ваагн Хачатрян. Фото © Wikipedia
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатряну в связи с его избранием на пост президента Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов — на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", — отметил в поздравлении глава российского государства.
Сегодня, 3 марта, парламент Армении избрал президентом страны Ваагна Хачатряна. Известно, что ранее он был министром высокотехнологичной промышленности республики, а также когда-то мэром Еревана. Напомним, 23 января текущего года бывший президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Одной из причин этого решения 68-летний политик назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.