Путин поздравил Хачатряна с избранием на пост президента Армении

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ваагну Хачатряну в связи с его избранием на пост президента Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов — на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", — отметил в поздравлении глава российского государства.