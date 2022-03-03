Врач-психиатр Жесткова назвала три эффективных способа избавиться от чувства обиды

Обида, как и другие негативные эмоции, не только разрушает человеческие отношения, но и сильно влияет на психологическое здоровье, особенно в стрессовые периоды жизни. О том, как избавиться от этого чувства, рассказала в интервью с "Вечерней Москвой" врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова.

По её словам, первый шаг к избавлению от обиды — это признание того, что от неё необходимо избавиться. Одним из действующих методов, как поясняет специалист, является "техника пустого стула". Она заключается в том, что нужно поставить перед собой стул и представить, что на нём сидит человек, с которым нужно наладить отношения.

"Выскажите ему всё, за что вы на него обижены. Затем, закрыв глаза, вообразите, что бы вам этот человек ответил и как бы он извинился перед вами. Пусть в реальной жизни он, возможно, никогда перед вами не извинится. Но в последующем, когда будет тревожить эта обида, вы сразу же вспомните вот этот эпизод", — отметила Жесткова.

Ещё одним эффективным методом является визуализация, или просто рисование. Независимо от своих творческих навыков, нужно "обрисовать" обиду на бумаге во всех деталях и представить, что это, например, маленькое животное. После того как чувство обрело форму, его нужно простить и отпустить, а ещё лучше сделать добрым по отношению к себе.

Третьим работающим способом считается "метод суда". Нужно представить суд, на котором вы находитесь вместе со своим обидчиком. На процессе присутствуют прокурор и адвокат: прокурор озвучивает все негативные подробности, а адвокат после него объясняет эту ситуацию.

"Таким образом вы сможете посмотреть на обиду с разных сторон — от этого негативное чувство обычно постепенно проходит", — объяснила психотерапевт.