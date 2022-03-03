Спрос на психологов по всей России за последний месяц увеличился на 111%

Спрос на психологов по всей России увеличился на 111% за последний месяц. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу портала hh.ru.

С начала февраля работодатели разместили более 500 вакансий, они заинтересованы также и в корпоративных психологах и коучах. В соответствующей помощи в большей степени нуждаются образовательные учреждения, компании из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, руководители из области маркетинга.

Директора компаний хотят предоставить своим сотрудникам таких специалистов, которые могут оказать им психологическую помощь, консультировать в стрессовых ситуациях и проводить тренинги, а также осуществлять психологический анализ новых работников и кандидатов. При этом, как оказалось, за последний месяц доля вакансий с поиском соответствующих сотрудников без опыта работы достигла 30%.

Средний доход, предлагаемый по всей России психологам, составляет 38 тысяч рублей. А в регионах СЗФО специалистам готовы платить 43 тысячи рублей. Также отмечается, что около 20 тысяч россиян разместили резюме психологов с начала 2022 года.