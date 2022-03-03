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3 марта, 11:54

Спрос на психологов по всей России за последний месяц увеличился на 111%

Работодатели, которые разместили более 500 вакансий, заинтересованы в таких корпоративных специалистах и коучах. Больше всего таких экспертов ищут, в частности, образовательные учреждения.

Спрос на психологов по всей России увеличился на 111% за последний месяц. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу портала hh.ru.

С начала февраля работодатели разместили более 500 вакансий, они заинтересованы также и в корпоративных психологах и коучах. В соответствующей помощи в большей степени нуждаются образовательные учреждения, компании из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, руководители из области маркетинга.

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Директора компаний хотят предоставить своим сотрудникам таких специалистов, которые могут оказать им психологическую помощь, консультировать в стрессовых ситуациях и проводить тренинги, а также осуществлять психологический анализ новых работников и кандидатов. При этом, как оказалось, за последний месяц доля вакансий с поиском соответствующих сотрудников без опыта работы достигла 30%.

Средний доход, предлагаемый по всей России психологам, составляет 38 тысяч рублей. А в регионах СЗФО специалистам готовы платить 43 тысячи рублей. Также отмечается, что около 20 тысяч россиян разместили резюме психологов с начала 2022 года.

Ранее психиатр Павел Качалов рассказал, как справиться с тревожностью при негативе в новостях. Например, нужно больше гулять, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих размышлениях об одном и том же.

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Обложка © Shutterstock

Светлана Оперук
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