В рамках выделенной помощи населению освобождённых городов передадут 315 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, а также медикаментов.

Россия передаст 315 тонн продуктов и лекарств жителям освобождённых населённых пунктов в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооружённым силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях", — сказал он.