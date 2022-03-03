Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины

Россия передаст 315 тонн продуктов и лекарств жителям освобождённых населённых пунктов в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооружённым силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях", — сказал он.

Мизинцев уточнил, что за прошедшие сутки жителям Херсонской и Харьковской областей передано более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. Сегодня же проводится 14 гуманитарных акций в населённых пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областей, в рамках которых населению передадут 315 тонн гуманитарной помощи.