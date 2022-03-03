Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины
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В рамках выделенной помощи населению освобождённых городов передадут 315 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, а также медикаментов.
Россия передаст 315 тонн продуктов и лекарств жителям освобождённых населённых пунктов в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооружённым силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях", — сказал он.
Мизинцев уточнил, что за прошедшие сутки жителям Херсонской и Харьковской областей передано более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. Сегодня же проводится 14 гуманитарных акций в населённых пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областей, в рамках которых населению передадут 315 тонн гуманитарной помощи.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.