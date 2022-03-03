Руководство МВД РФ предостерегло россиян от участия в незаконных акциях

Руководство МВД РФ предупредило о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на фоне участившихся призывов к проведению несогласованных акций по России 6 марта.

"МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей", — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что попытки проведения не согласованных с органами исполнительной власти акций будут сразу же пресекаться, организаторов и участников мероприятий привлекут к ответственности.

"Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", — добавили в МВД РФ.