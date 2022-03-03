"Комсомолка" столкнулась с антироссийской кампанией в Эстонии и Финляндии
После того как все торговые точки отказались продавать издание, журналисты организовали размещение свежего выпуска в Сети, однако если ситуация не изменится, газета будет закрыта.
Газета "Комсомольская правда" попала под антироссийскую кампанию в Эстонии и Финляндии, где торговые сети отказываются продавать издание. Об этом рассказал главный редактор еженедельной газеты Игорь Тетерин.
"Нам пришло письмо, в котором сообщалось, что три торговые сети (Coop, Maxima и R-Kiosk) отказались продавать газету. Так они якобы проявляют солидарность с украинским народом", — приводит его слова kp.ru.
В итоге ни один из магазинов Эстонии и Финляндии не стал продавать издание. Тетерин заметил, что за 15 лет, что газета выходит в Таллине, со стороны местных властей к ней ни разу не было претензий. Нынешняя же ситуация является наступлением на свободу слова, уверен главред. Сейчас издание находится под угрозой закрытия, признался он. Журналисты организовывают размещение номера в Интернете, однако если проблемы не решатся, следующего выпуска, скорее всего, не будет.
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