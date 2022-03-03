"Комсомолка" столкнулась с антироссийской кампанией в Эстонии и Финляндии

В итоге ни один из магазинов Эстонии и Финляндии не стал продавать издание. Тетерин заметил, что за 15 лет, что газета выходит в Таллине, со стороны местных властей к ней ни разу не было претензий. Нынешняя же ситуация является наступлением на свободу слова, уверен главред. Сейчас издание находится под угрозой закрытия, признался он. Журналисты организовывают размещение номера в Интернете, однако если проблемы не решатся, следующего выпуска, скорее всего, не будет.