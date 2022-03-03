IKEA приостановит продажи в магазинах в России уже с 4 марта
Ранее компания заявила, что на неопределённый срок сворачивает деятельность ещё и в Белоруссии. При этом, как уточнялось, сотрудники продолжат трудиться на складах и будут получать зарплату.
Магазины шведского мебельного концерна IKEA уже с завтрашнего дня, 4 марта, приостановят свою работу в России. Об этом сообщается на сайте компании.
"В сложившейся ситуации IKEA вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта 2022 года", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что IKEA на неопределённый срок приостанавливает работу в России и Белоруссии. Сотрудникам магазинов пообещали, что сохранят заработную плату и льготы, однако они должны будут продолжать операционную работу на складах и администрирование. Кроме того, компания выделит более 41 миллиона долларов на помощь беженцам с Украины.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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