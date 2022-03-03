IKEA приостановит продажи в магазинах в России уже с 4 марта

Магазины шведского мебельного концерна IKEA уже с завтрашнего дня, 4 марта, приостановят свою работу в России. Об этом сообщается на сайте компании.

"В сложившейся ситуации IKEA вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что IKEA на неопределённый срок приостанавливает работу в России и Белоруссии. Сотрудникам магазинов пообещали, что сохранят заработную плату и льготы, однако они должны будут продолжать операционную работу на складах и администрирование. Кроме того, компания выделит более 41 миллиона долларов на помощь беженцам с Украины.