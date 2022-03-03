"Осадочек остался": Лыжник Большунов подвёл итоги международного сезона
Наши спортсмены больше не выйдут на старт этапов Кубка мира до конца нынешнего сезона.
Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов подвёл итоги завершившегося для него и всей нашей сборной международного сезона.
"Сейчас никаких мыслей, надеялись, что всё разрешится. Всё-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было, — будем им довольствоваться", — заявил Большунов в беседе с "Матч ТВ".
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Напомним, российские лыжники досрочно завершили международный сезон и не примут участия в заключительных этапах Кубка мира. По ходу года Александр Большунов сумел стать серебряным призёром многодневки "Тур де ски" и трёхкратным чемпионом Олимпийских игр в Пекине.
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев