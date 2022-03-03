"Осадочек остался": Лыжник Большунов подвёл итоги международного сезона

"Сейчас никаких мыслей, надеялись, что всё разрешится. Всё-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было, — будем им довольствоваться", — заявил Большунов в беседе с "Матч ТВ".