Стоимость алюминия второй раз за торговую сессию обновила исторический максимум
Ещё утром этот энергоноситель стоил 3643 доллара за тонну, а теперь этот показатель превысил 3700 долларов за тонну.
Стоимость алюминия второй раз за торговую сессию 3 марта обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).
По состоянию на 16:15 по московскому времени 3 марта стоимость алюминия достигла показателя в 3701 доллар за тонну.
Ранее к 7:00 3 марта, Лайф писал, что алюминий стоил 3643 доллара за тонну. Резко поднялись в цене также природный газ и нефть. Последний энергоноситель достиг днём 3 марта максимальных показателей за десять лет.
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