Путин призвал Макрона подключиться к эвакуации иностранцев с Украины
Французский президент пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством. Известно, что сразу после этой беседы он созвонился с Владимиром Зеленским.
В ходе состоявшегося телефонного разговора российский президент Владимир Путин призвал французского коллегу Эмманюэля Макрона принять участие в безопасной эвакуации иностранцев с Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан", — говорится в записи.
В частности, президент РФ упомянул о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики, по сути, держат в заложниках. Макрон в свою очередь пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством.
Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что предыдущий разговор лидеров России и Франции состоялся 28 февраля. В ходе него Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов Москвы. При этом он отметил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru