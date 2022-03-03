Путин призвал Макрона подключиться к эвакуации иностранцев с Украины

Французский президент пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством. Известно, что сразу после этой беседы он созвонился с Владимиром Зеленским.

В ходе состоявшегося телефонного разговора российский президент Владимир Путин призвал французского коллегу Эмманюэля Макрона принять участие в безопасной эвакуации иностранцев с Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан", — говорится в записи.

В частности, президент РФ упомянул о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики, по сути, держат в заложниках. Макрон в свою очередь пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством.

Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.