УЕФА запретил сборной Белоруссии и клубам страны проводить международные матчи на своём поле
Встречи с их участием на нейтральных полях будут проходить без зрителей.
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УЕФА запретил сборной Белоруссии по футболу, а также клубам страны проводить матчи международных турниров на своём поле. Об этом сообщает пресс-служба организации.
При этом все матчи, которые сборная Белоруссии и клубы страны будут играть на нейтральных полях, пройдут при пустых трибунах.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от международных соревнований.