УЕФА запретил сборной Белоруссии и клубам страны проводить международные матчи на своём поле

УЕФА запретил сборной Белоруссии по футболу, а также клубам страны проводить матчи международных турниров на своём поле. Об этом сообщает пресс-служба организации.

При этом все матчи, которые сборная Белоруссии и клубы страны будут играть на нейтральных полях, пройдут при пустых трибунах.