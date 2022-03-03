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3 марта, 13:20

УЕФА запретил сборной Белоруссии и клубам страны проводить международные матчи на своём поле

Встречи с их участием на нейтральных полях будут проходить без зрителей.

<p>Обложка © ТАСС / imago images / Colorsport</p>

Обложка © ТАСС / imago images / Colorsport

УЕФА запретил сборной Белоруссии по футболу, а также клубам страны проводить матчи международных турниров на своём поле. Об этом сообщает пресс-служба организации.

При этом все матчи, которые сборная Белоруссии и клубы страны будут играть на нейтральных полях, пройдут при пустых трибунах.

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Роман Фейгин

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