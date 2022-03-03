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3 марта, 13:16
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Путин выразил несогласие со многими тезисами обращения Макрона по ситуации на Украине

В частности, глава государства указал на то, что замалчивается геноцид в отношении мирных жителей Донбасса. В связи с этим он дал пояснения по поводу существенной роли неонацистов в политике Киева.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном подробно прокомментировал его вчерашнее обращение по Украине, не согласившись со многими озвученными тезисами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент России обратил внимание, что в упомянутом обращении Эмманюэля Макрона ни слова не говорится о саботаже украинским руководством Минских договорённостей в течение семи лет, как и о том, что западные страны и сама Франция ровным счётом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять", — говорится в сообщении.

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Кроме того, Путин обратил внимание на то, что в обращении Макрона замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса. В связи с этим глава российского государства дал "аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов" в политике Киева.

Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Напомним, что предыдущий разговор лидеров России и Франции состоялся 28 февраля. В ходе него Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов Москвы. При этом он отметил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам.

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Наталья Исакова

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